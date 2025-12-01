Soirée conviviale et musicale à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris
Soirée conviviale et musicale à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris mardi 16 décembre 2025.
La Fabrique de la Solidarité vous invite le mardi 16 décembre pour une soirée conviviale et musicale. Un moment ouvert à toutes et tous, pour un temps de partage pour créer du lien social et favoriser la rencontre. En partenariat avec l’association Wishing Light
Au programme :
- 19h – 20h : animations musicales (karaoké et blind-test)
- 20h – 21h : concert live d’artistes pour conclure la soirée en musique !
Vous pourrez également déposer votre Boîte de Noël solidaire jusqu’à 21h !
Le mardi 16 décembre 2025
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.
La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris
Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)
Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)
Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo