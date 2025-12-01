Soirée conviviale et musicale à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris

La Fabrique de la Solidarité vous invite le mardi 16 décembre pour une soirée conviviale et musicale. Un moment ouvert à toutes et tous, pour un temps de partage pour créer du lien social et favoriser la rencontre. En partenariat avec l’association Wishing Light

Au programme :

19h – 20h : animations musicales (karaoké et blind-test)

(karaoké et blind-test) 20h – 21h : concert live d’artistes pour conclure la soirée en musique !

Vous pourrez également déposer votre Boîte de Noël solidaire jusqu’à 21h !

Une soirée spéciale à la Fabrique placée sous le signe de la musique avec animations, karaoké, blindtest et concert !

Le mardi 16 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-16T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-16T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-16T19:00:00+02:00_2025-12-16T21:00:00+02:00

La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris

Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)

Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)

Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo