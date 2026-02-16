Soirée conviviale Salle des fêtes Gennetines

Soirée conviviale

Salle des fêtes 1 place de la mairie Gennetines Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

La Boule Gennetinoise vous invite à une soirée conviviale autour d’un délicieux jambonneau accompagné de pommes de terre. Apéritif, fromage blanc, dessert et café au programme. Un moment chaleureux à partager en famille ou entre amis !

Salle des fêtes 1 place de la mairie Gennetines 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 24 29 97

La Boule Gennetinoise invites you to a convivial evening of delicious ham and potatoes. Aperitif, fromage blanc, dessert and coffee are included. A warm moment to share with family and friends!

