Soirée conviviale Salle des fêtes Gennetines
Soirée conviviale Salle des fêtes Gennetines samedi 14 mars 2026.
Soirée conviviale
Salle des fêtes 1 place de la mairie Gennetines Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
La Boule Gennetinoise vous invite à une soirée conviviale autour d’un délicieux jambonneau accompagné de pommes de terre. Apéritif, fromage blanc, dessert et café au programme. Un moment chaleureux à partager en famille ou entre amis !
.
Salle des fêtes 1 place de la mairie Gennetines 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 24 29 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Boule Gennetinoise invites you to a convivial evening of delicious ham and potatoes. Aperitif, fromage blanc, dessert and coffee are included. A warm moment to share with family and friends!
L’événement Soirée conviviale Gennetines a été mis à jour le 2026-02-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région