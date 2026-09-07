UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Roubaix

Soirée conviviale, Médiathèque La Grand-Plage, Roubaix

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque La Grand-Plage · Roubaix

Soirée conviviale, Médiathèque La Grand-Plage, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque La Grand-Plage
Adresse
2 rue Pierre Motte 59100 Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Soirée conviviale Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque La Grand-Plage Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Rendez-vous à la Médiathèque pour une soirée qui vous fera voyager dans les eaux méditerranéennes. Vous y retrouverez des lectures, des jeux de société et des ateliers pour petits et grands

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Jeux

© Médiathèque de Roubaix

À voir aussi à Roubaix (Nord)