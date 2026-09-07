AGENDA · Roubaix
Soirée conviviale, Médiathèque La Grand-Plage, Roubaix
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque La Grand-Plage · Roubaix
Informations pratiques
Soirée conviviale Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque La Grand-Plage Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Rendez-vous à la Médiathèque pour une soirée qui vous fera voyager dans les eaux méditerranéennes. Vous y retrouverez des lectures, des jeux de société et des ateliers pour petits et grands
Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Jeux
© Médiathèque de Roubaix
À voir aussi à Roubaix (Nord)
- Vernissage des nouveaux artistes, Ceci n’est pas une piscine, Roubaix 11 septembre 2026
- Récital piano d’Alexandre Tharaud Roubaix 11 septembre 2026
- Récital piano d’Alexandre Tharaud, Campus EDHEC, Roubaix 11 septembre 2026
- Petit déjeuner jeux vidéo Roubaix 12 septembre 2026
- Mordus du patrimoine, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix 12 septembre 2026