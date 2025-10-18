Soirée conviviale sur le numérique MJC des Bourroches Dijon

Soirée conviviale sur le numérique MJC des Bourroches Dijon samedi 18 octobre 2025.

Soirée conviviale sur le numérique MJC des Bourroches Dijon Samedi 18 octobre, 18h30 prix libre

2 associations présentent leur activité, puis une collation est offerte avant le spectacle de la conférence gesticulée

Plus il y a de techno, plus ça va vite, plus on gagne du Temps … et moins on en a !

« Il ne faut pas confondre Vitesse et Accélération, c’est un ancien coureur de 100m qui vous le dit. Le secret du sprinter pour accélérer, c’est de se mettre en situation de déséquilibre ». Bon,n’ayez crainte, Philippe se contentera de nous interroger sur l’évolution des rapports entre humains et technologies, à l’heure où le numérique envahit notre quotidien. Nous sommes devenus des particules projetées dans un accélérateur, vite, vite, il faut aller vite, c’est l’accélération du changement social et de nos rythmes de vie : bienvenue dans l’Anthropocène !

Le Temps qui s’accélère, c’est aussi une « croissance » économique et un développement non maîtrisés, qui entrainent un impact environnemental des activités humaines en suivant une progression exponentielle.

Stop ! On s’arrête et on réfléchit…tout en s’amusant, à l’écoute de la parole gesticulée et du cap à tenir pour trouver le bon équilibre !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-18T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T21:30:00.000+02:00

1



MJC des Bourroches 31 bd Eugène Fyot, Dijon Les Bourroches Dijon 21000 Côte-d’Or