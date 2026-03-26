Soirée conviviale sur l’eau Conférence gesticulée Salle des Chantalistes Salle des Chantalistes Dijon
Soirée conviviale sur l’eau Conférence gesticulée Salle des Chantalistes Salle des Chantalistes Dijon samedi 25 avril 2026.
Soirée conviviale sur l’eau Conférence gesticulée Salle des Chantalistes
Salle des Chantalistes 26 avenue eiffel Dijon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:30:00
fin : 2026-04-25 21:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Depuis sa ferme, Françoise observe la géographie des lieux d’eaux et d’ouvrages hydrauliques. C’est une chercheuse d’eaux pas toujours claires. Comment s’y retrouver, au milieu de forages, de canaux qui courent dans les parcelles, pour développer les bonnes pratiques à acquérir pour boire, cultiver et préserver ?
Comment ne pas se perdre dans le flux de connaissances, le ruissellement des organismes, le flot des techniques et le fil des lois et autres obligations ? Surtout, ne pas se noyer !
En convoquant un savant anarchiste, géographe, communard et poète, Françoise nous embarque sur des eaux troubles, claires, capturées ou vives, en témoignant de l’emprise humaine accélérée et nocive. Mais pas de panique ! Nous allons voguer sereinement au milieu d’une nature fluide, sur une ressource vitale, protégée par le collectif et le partage. .
Salle des Chantalistes 26 avenue eiffel Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Soirée conviviale sur l’eau Conférence gesticulée Salle des Chantalistes
L’événement Soirée conviviale sur l’eau Conférence gesticulée Salle des Chantalistes Dijon a été mis à jour le 2026-03-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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