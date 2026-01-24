soirée conviviale sur l’habitat alternatif Maison Maladière Dijon Vendredi 27 février, 18h30 prix libre

Venez découvrir la conférence gesticulée de Michel et Emmanuelle Philippo après la présentation de 2 associations sur l’habitat économe, avec une collation pour échanger entre les participants.

Après la présentation des 2 associations invitées, une collation sera offerte avant le spectacle de la conférence gesticulée:

« Terre en vue! BTP, pour nous c’est Bois Terre Paille »

Que peut un couple uni face au bulldozer de l’ultracapitalisme ?

En 20 ans de vie commune, et suite à un déménagement pour fuir la toxicité d’une cimenterie en Belgique, Emmanuelle et Michel se sont tour à tour engagés pleinement sur trois chemins : le militantisme, la vie autonome, la politique, qui les ont amenés en France où ils ont construit leur propre maison en paille et en terre.

Ils nous livrent dans ce récit joué, les joies et les écueils rencontrés pour proposer une alternative au ciment, et ouvrent une quatrième voie, celle d’une alliance plus large.

Une aventure riche, pleine d’humanité et d’intimité offrant des pistes de réflexion sur les manières de construire ensemble un monde plus respectueux du vivant, et proposant une solution efficace pour faire face au bouleversement climatique.

Vive l’éco- construction !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-27T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-27T21:30:00.000+01:00

0373737020

Maison Maladière 25 rue Balzac, Dijon La Maladière Dijon 21000 Côte-d’Or



