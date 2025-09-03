Soirée conviviale « Un soir à Venise » Mots Perlés « Musée de la perle de verre à l’ancienne Le Tréport

Soirée conviviale « Un soir à Venise » Mots Perlés « Musée de la perle de verre à l'ancienne Le Tréport mercredi 3 septembre 2025.

Soirée conviviale « Un soir à Venise »

Mots Perlés « Musée de la perle de verre à l'ancienne 8 Rue du Duc de Penthièvre Le Tréport Seine-Maritime

2025-09-03 19:00:00

2025-09-03

L’association Mots Perlés organise une soirée conviviale « Un soir à Venise »

Onze siècles d’histoire (697-1797), de grandeur et de décadence. Racontés et illustrés par Màrcia de Castro et Guy Maurette.

Pour participer, s’inscrire par mail. Apporter un plat salé ou sucré ou une boisson à partager avec les convives. L’association offre l’apéritif dès 19h. Nombre de places limitées à 25.

Pour soutenir les actions de l’association, une participation libre « au chapeau » sera demandée. .

Mots Perlés « Musée de la perle de verre à l’ancienne 8 Rue du Duc de Penthièvre Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 87 14 05 52 mots.perles@gmail.com

