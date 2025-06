Soirée copains copines comme cochons Saint-Doulchard 4 juillet 2025 20:00

Cher

Soirée copains copines comme cochons
Saint-Doulchard

Les Domaines qui Montent organise une soirée autour des vins de Corse accompagnés d’un cochon du Berry cuit au brasero.

Réservation obligatoire par téléphone. 29 .

374 Route d’Orléans

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 21 39 31

English :

Les Domaines qui Montent organizes an evening of Corsican wines accompanied by brazier-cooked cochon du Berry.

German :

Les Domaines qui Montent organisiert einen Abend rund um korsische Weine, begleitet von einem Schwein aus dem Berry, das im Brasero gegart wird.

Italiano :

Les Domaines qui Montent organizzano una serata all’insegna dei vini corsi, accompagnati da un maiale Berry cotto nel braciere.

Espanol :

Les Domaines qui Montent organizan una velada de vinos corsos acompañados de un cerdo Berry cocinado en brasero.

