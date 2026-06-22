Valflaunès

Soirée Coquillages, Crustacés & Vins

Château Lancyre Valflaunès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Entre saveurs iodées, grands vins et musique live, le Château Lancyre vous convie à une soirée d’exception au cœur des vignes pour célébrer l’accord parfait entre mer et terroir.

Pour sa troisième édition, le Château Lancyre s’associe à la Maison du Coquillage de Saint-Gély-du-Fesc pour proposer une soirée Mer et Vin placée sous le signe de la gastronomie et de la convivialité. Le jeudi 2 juillet 2026, à partir de 19h30, les convives profiteront d’un dîner raffiné mêlant produits de la mer et spécialités locales, dans un cadre privilégié avec vue sur les vignes. Au menu fruits de mer à discrétion, demi-homard, seiche à la méridionale, fromages de la Ferme des Garrigues et dessert gourmand aux notes de vanille de Tahiti et chocolat du Pérou. Les vins du domaine seront proposés en supplément au bar à vins, tandis que l’ambiance musicale sera assurée par Ly Vie. Une soirée élégante et chaleureuse à partager entre amis ou en famille. .

Château Lancyre Valflaunès 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 32 74 contact@chateaudelancyre.com

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English :

Amid iodized flavors, great wines, and live music, Château Lancyre invites you to an exceptional evening in the heart of the vines to celebrate the perfect match between sea and soil.

L’événement Soirée Coquillages, Crustacés & Vins Valflaunès a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup