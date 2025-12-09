Soirée Coquilles St Jacques Salle Serge Reggiani Le Tréport

Soirée Coquilles St Jacques

Salle Serge Reggiani Avenue des Canadiens Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Repas coquilles St Jacques avec l’association des Anciens Pompiers, animé par le groupe Version originale.

Réservation obligatoire .

Salle Serge Reggiani Avenue des Canadiens Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 7 80 56 83 73

English : Soirée Coquilles St Jacques

L’événement Soirée Coquilles St Jacques Le Tréport a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers