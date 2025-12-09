Soirée Coquilles St Jacques Salle Serge Reggiani Le Tréport
Soirée Coquilles St Jacques Salle Serge Reggiani Le Tréport samedi 14 février 2026.
Soirée Coquilles St Jacques
Salle Serge Reggiani Avenue des Canadiens Le Tréport Seine-Maritime
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Repas coquilles St Jacques avec l’association des Anciens Pompiers, animé par le groupe Version originale.
Réservation obligatoire .
Salle Serge Reggiani Avenue des Canadiens Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 7 80 56 83 73
