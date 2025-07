Soirée corse avec Adrien Susini et le groupe NYX Le Cloître Marseille 13e Arrondissement

Soirée corse avec Adrien Susini et le groupe NYX

Samedi 27 septembre 2025 de 19h30 à 23h. Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 65 – 65 – EUR

Le Cloître de Marseille vous propose un dîner concert exceptionnel sur le thème de la Corse avec le chanteur Adrien Susini et le groupe NYX !

Adrien SUSINI voit le jour sur l’île de beauté le 20 mai 1992. Au fil des années, il arpente la corse et le continent, véhiculant le patrimoine musical de son île natale. Lors de cette soirée au Cloître, le chanteur interprétera les plus belles chansons corses mais aussi de la variété française avec sa voix si puissante et singulière. Il sera accompagné sur scène du groupe NYX, composé de plusieurs musiciens de talent dont Stéphane et Frédéric Albertini, Nicolas Muller et Jean-Marie Negozio.



Menu corse original par le restaurant bistronomique Les Jardins du Cloître.



Parking de 150 places

Assistance possible sur demande .

Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 12 29 42 event@lecloitre13.fr

English :

Le Cloître de Marseille invites you to an exceptional Corsican-themed dinner concert with singer Adrien Susini and the band NYX!

German :

Der Kreuzgang in Marseille bietet Ihnen ein außergewöhnliches Dinnerkonzert zum Thema Korsika mit dem Sänger Adrien Susini und der Band NYX!

Italiano :

Il Cloître de Marseille propone un’eccezionale cena concerto sul tema della Corsica con il cantante Adrien Susini e il gruppo NYX!

Espanol :

El Cloître de Marseille ofrece una cena-concierto excepcional sobre el tema de Córcega con el cantante Adrien Susini y el grupo NYX

