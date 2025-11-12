Soirée Corse Bissy-la-Mâconnaise
Soirée Corse Bissy-la-Mâconnaise mercredi 12 novembre 2025.
Soirée Corse
6 route de Macon Bissy-la-Mâconnaise Saône-et-Loire
Début : 2025-11-12 17:00:00
fin : 2025-11-12
2025-11-12
Rejoignez nous pour une soirée gourmande alliant charcuterie Corse de la maison Mannei et les vins du domaine. Dégustation et vente sur place ! .
6 route de Macon Bissy-la-Mâconnaise 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 74 27 77 contact@maison-baldassini.com
