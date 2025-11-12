Soirée Corse Bissy-la-Mâconnaise

Soirée Corse

6 route de Macon Bissy-la-Mâconnaise Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 17:00:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Rejoignez nous pour une soirée gourmande alliant charcuterie Corse de la maison Mannei et les vins du domaine. Dégustation et vente sur place ! .

6 route de Macon Bissy-la-Mâconnaise 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 74 27 77 contact@maison-baldassini.com

