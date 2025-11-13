Soirée Corse Restaurant In Secreto Dunières

Soirée Corse

Restaurant In Secreto La Villette Dunières Haute-Loire

Tarif : 100 – 100 – 100 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 20:00:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

20h Laissez vous emporter par notre soirée spéciale: Corse Une cuisine inspirée, une ambiance musicale… un moment à part. 180€ mets et vins soigneusement accordés.

.

Restaurant In Secreto La Villette Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 48 48

English :

8pm Let yourself be carried away by our special evening: Corsica Inspired cuisine, musical ambience… a moment apart. 180? carefully paired dishes and wines.

German :

20 Uhr Lassen Sie sich von unserem Spezialabend mitreißen: Korsika Eine inspirierende Küche, ein musikalisches Ambiente … ein ganz besonderer Moment. 180? sorgfältig abgestimmte Speisen und Weine.

Italiano :

ore 20.00 Lasciatevi trasportare dalla nostra serata speciale: cucina d’ispirazione corsa, atmosfera musicale… un momento a parte. 180? piatti e vini accuratamente abbinati.

Espanol :

20.00 h Déjese llevar por nuestra velada especial: cocina de inspiración corsa, ambiente musical… un momento aparte. 180? platos y vinos cuidadosamente maridados.

L’événement Soirée Corse Dunières a été mis à jour le 2025-10-16 par Haut Pays du Velay Tourisme