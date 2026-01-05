SOIRÉE COSTUMÉE Salle des fêtes La Canourgue

SOIRÉE COSTUMÉE

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue Lozère

Participation libre

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

L’ALB le Sycomore vous invite à leur soirée costumée à la salle des fêtes de La Canourgue à 18h. Habillez vous de votre plus beau déguisement et venez vous amuser à cette soirée ouverte à tous !

Entrée 1€ par famille.

Buvette et restauration sur place(sucré et salé).

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67 alb.banassac@gmail.com

English :

The ALB le Sycomore invites you to their costume party at the salle des fêtes in La Canourgue at 6pm. Dress up in your best disguise and come and have fun at this party open to all!

Admission: 1? per family.

Refreshments and snacks on site (sweet and savoury).

L’événement SOIRÉE COSTUMÉE La Canourgue a été mis à jour le 2025-12-31 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn