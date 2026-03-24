Soirée costumée LUTILHOUS Lutilhous
Soirée costumée LUTILHOUS Lutilhous samedi 11 avril 2026.
Soirée costumée
LUTILHOUS A la salle des fêtes Lutilhous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
20h Repas 18€ 10€ pour les moins de 12 ans
Velouté de potiron et ses croûtons Axoa de veau et riz salade fromage dessert vin et café inclus
Règlement à l’inscription auprès de Maïté au 06 84 17 28 68
Concours du plus beau déguisement, lots à gagner pour petits et grands. Animation musicale.
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LUTILHOUS A la salle des fêtes Lutilhous 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 37 75 04 18
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English :
8pm: Meal 18? 10? for children under 12
Pumpkin soup with croutons veal Axoa with rice salad cheese dessert wine and coffee included
Payment on registration to Maïté on 06 84 17 28 68
Best-dressed contest, prizes to be won by young and old. Musical entertainment.
L’événement Soirée costumée Lutilhous a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65