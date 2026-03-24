Soirée costumée LUTILHOUS Lutilhous

Soirée costumée

LUTILHOUS A la salle des fêtes Lutilhous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

20h Repas 18€ 10€ pour les moins de 12 ans

Velouté de potiron et ses croûtons Axoa de veau et riz salade fromage dessert vin et café inclus

Règlement à l’inscription auprès de Maïté au 06 84 17 28 68

Concours du plus beau déguisement, lots à gagner pour petits et grands. Animation musicale.

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LUTILHOUS A la salle des fêtes Lutilhous 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 37 75 04 18

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English :

8pm: Meal 18? 10? for children under 12

Pumpkin soup with croutons veal Axoa with rice salad cheese dessert wine and coffee included

Payment on registration to Maïté on 06 84 17 28 68

Best-dressed contest, prizes to be won by young and old. Musical entertainment.

L’événement Soirée costumée Lutilhous a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65