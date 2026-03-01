Soirée costumée sur le thème Le Printemps organisée par les Suceux d’Cannelles Salle des fêtes Villiers-sur-Yonne
Soirée costumée sur le thème Le Printemps organisée par les Suceux d’Cannelles Salle des fêtes Villiers-sur-Yonne samedi 21 mars 2026.
Soirée costumée sur le thème Le Printemps organisée par les Suceux d’Cannelles
Salle des fêtes Rue de l’Église Villiers-sur-Yonne Nièvre
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Soirée costumée organisée par Les Suceux d’Cannelles sur le thème le Printemps Apéritif et amuse-bouche, carbonade flamande, fromage blanc, tarte et café Boissons non comprises Les non-costumés sont également les bienvenus ! Réservations au plus tard le 10 mars suceuxdcannelles@orange.fr .
Salle des fêtes Rue de l’Église Villiers-sur-Yonne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté suceuxdcannelles@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée costumée sur le thème Le Printemps organisée par les Suceux d’Cannelles
L’événement Soirée costumée sur le thème Le Printemps organisée par les Suceux d’Cannelles Villiers-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Clamecy Haut Nivernais