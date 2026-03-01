Soirée costumée sur le thème Le Printemps organisée par les Suceux d’Cannelles Salle des fêtes Villiers-sur-Yonne

Soirée costumée sur le thème Le Printemps organisée par les Suceux d’Cannelles

Salle des fêtes Rue de l’Église Villiers-sur-Yonne Nièvre

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Soirée costumée organisée par Les Suceux d’Cannelles sur le thème le Printemps Apéritif et amuse-bouche, carbonade flamande, fromage blanc, tarte et café Boissons non comprises Les non-costumés sont également les bienvenus ! Réservations au plus tard le 10 mars suceuxdcannelles@orange.fr .

Salle des fêtes Rue de l’Église Villiers-sur-Yonne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté suceuxdcannelles@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée costumée sur le thème Le Printemps organisée par les Suceux d’Cannelles

L’événement Soirée costumée sur le thème Le Printemps organisée par les Suceux d’Cannelles Villiers-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Clamecy Haut Nivernais