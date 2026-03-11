Soirée côte à l’os à Saint Agnet Saint-Agnet
Foyer Communal Saint-Agnet Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
– Salade Saint-Agnetoise
– Côte à l’Os Frites
– Fromage
– Poire Belle Hélène
– Café
Inscriptions jusqu’au lundi 16 mars 07 69 92 86 12 ou 06 37 44 51 64 .
Foyer Communal Saint-Agnet 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 92 86 12
