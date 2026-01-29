Soirée Côte de Boeuf Saint-Affrique
Soirée Côte de Boeuf Saint-Affrique vendredi 6 février 2026.
Soirée Côte de Boeuf
14 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Affrique Aveyron
Début : Vendredi 2026-02-06
Venez nombreux à la soirée Côte de Bœuf !
La star du feu de bois est à l’honneur
Des côtes de bœuf sur réservation uniquement, pour garantir une cuisson parfaite et un moment d’exception.
Au son des guitares gipsy, feu de cheminée et ambiance conviviale viendront accompagner la soirée.
Réservation Conseillée. .
14 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 70 01
English :
Come one, come all to the Côte de B?uf party!
