Soirée couleur une tenue, un plat Café Associatif de la Poste Amfreville

Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville Calvados

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

2025-09-26

Apportez un plat à partager et venez seul, en couple ou en famille… habillé de la même couleur que votre plat !

English : Soirée couleur une tenue, un plat

Bring a dish to share and come alone, as a couple or as a family… dressed in the same color as your dish!

German : Soirée couleur une tenue, un plat

Bringen Sie ein Gericht zum Teilen mit und kommen Sie allein, zu zweit oder mit der Familie… gekleidet in der gleichen Farbe wie Ihr Gericht!

Italiano :

Portate un piatto da condividere e venite da soli, in coppia o in famiglia… vestiti dello stesso colore del vostro piatto!

Espanol :

Trae un plato para compartir y ven solo, en pareja o en familia… ¡vestido del mismo color que tu plato!

