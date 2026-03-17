Soirée country Domaine de Bonaveau Barcelonne

Soirée country

Domaine de Bonaveau 300 chemin des Pêchers Barcelonne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03 20:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Venez passer une soirée country au Domaine de Bonaveau, animée par Liane Edwards & The Dust Riders !

Restauration sur place.

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Domaine de Bonaveau 300 chemin des Pêchers Barcelonne 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 52 93 36 domaine.bonaveau@outlook.fr

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English :

Come and enjoy an evening of country music at Domaine de Bonaveau, hosted by Liane Edwards & The Dust Riders!

Catering on site.

L’événement Soirée country Barcelonne a été mis à jour le 2026-03-17 par Valence Romans Tourisme