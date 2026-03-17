Soirée country Domaine de Bonaveau Barcelonne
Soirée country Domaine de Bonaveau Barcelonne vendredi 3 avril 2026.
Soirée country
Domaine de Bonaveau 300 chemin des Pêchers Barcelonne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03 20:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Venez passer une soirée country au Domaine de Bonaveau, animée par Liane Edwards & The Dust Riders !
Restauration sur place.
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Domaine de Bonaveau 300 chemin des Pêchers Barcelonne 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 52 93 36 domaine.bonaveau@outlook.fr
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English :
Come and enjoy an evening of country music at Domaine de Bonaveau, hosted by Liane Edwards & The Dust Riders!
Catering on site.
L’événement Soirée country Barcelonne a été mis à jour le 2026-03-17 par Valence Romans Tourisme