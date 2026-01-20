Soirée country Bonneuil-Matours
Soirée country Bonneuil-Matours samedi 31 janvier 2026.
Soirée country
Salle festive Bonneuil-Matours Vienne
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Notre fameuse soirée Country se tiendra le Samedi 31 Janvier à 19h !
Rendez-vous à la salle festive de Bonneuil matours pour une ambiance de fête , avec une troupe de danse country prête à vous initier autour d’un bon repas composé de produits locaux
Adulte burger + frites + boisson + brownie maison.15e
Enfant hot-dog+ frites + boisson + brownie maison.10e
➡️ N’oubliez pas de réserver avant le vendredi 23/01, les places sont limitées, alors ne perdez pas de temps
Venez passer un bon moment avec nous tous ! .
Salle festive Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 04 13 92
