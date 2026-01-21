Soirée country Pont-de-la-Chaux Chaux-des-Crotenay
Soirée country Pont-de-la-Chaux Chaux-des-Crotenay samedi 28 février 2026.
Soirée country
Pont-de-la-Chaux 9 route de Genève Chaux-des-Crotenay Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Bar du restaurant des lacs ouvert à tous.
Repas dès 20h, réservation conseillée.
Soirée animée par Blue Night country. .
Pont-de-la-Chaux 9 route de Genève Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 41 36 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée country
L’événement Soirée country Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-01-21 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA