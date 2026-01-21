Soirée country Pont-de-la-Chaux Chaux-des-Crotenay

Soirée country

Pont-de-la-Chaux 9 route de Genève Chaux-des-Crotenay Jura

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Bar du restaurant des lacs ouvert à tous.

Repas dès 20h, réservation conseillée.

Soirée animée par Blue Night country. .

Pont-de-la-Chaux 9 route de Genève Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 41 36 86

