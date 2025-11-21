Soirée country, danses américaines et beaujolais Mont-Cauvaire

Soirée country, danses américaines et beaujolais

600 Route de Clères Mont-Cauvaire Seine-Maritime

Le comité des fêtes de Mont-Cauvaire et l’association Just Dance Together de Barentin vous invite à la soirée Country, danses américaines et beaujolais ce vendredi 21 novembre.

Vous pourrez goûter au beaujolais nouveau de cette année, accompagnée d’une planche de charcuterie ou de fromage et d’un dessert.

Places limitées. Réservation obligatoire.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

