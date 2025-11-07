Soirée Country Espalion

Soirée Country Espalion vendredi 7 novembre 2025.

76 avenue de Saint Côme Espalion Aveyron

Début : Vendredi 2025-11-07
Soirée Country animée par Castel Country 12
18h à 19h30 Initiation country (gratuit)
19h30 Repas
21h Bal CD

Menu hamburger, salade, frites, brownie ou muffin
Boissons vin, eau et café + 1 boisson gratuite au bal 25  .

76 avenue de Saint Côme Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 06 41 

