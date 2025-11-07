Soirée Country Espalion
Soirée Country Espalion vendredi 7 novembre 2025.
Soirée Country
76 avenue de Saint Côme Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-07
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Soirée Country animée par Castel Country 12
18h à 19h30 Initiation country (gratuit)
19h30 Repas
21h Bal CD
Menu hamburger, salade, frites, brownie ou muffin
Boissons vin, eau et café + 1 boisson gratuite au bal 25 .
76 avenue de Saint Côme Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 06 41
English :
Country evening with Castel Country 12
German :
Country-Abend unter der Leitung von Castel Country 12
Italiano :
Serata country con Castel Country 12
Espanol :
Noche campestre con Castel Country 12
