Soirée country et chant Route de Fourges Gasny

Soirée country et chant

Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny Eure

Début : 2025-10-06 20:00:00

fin : 2025-10-06 21:00:00

2025-10-06

Les Copains d’abord & Far West Leaderse mobilisent pour Octobre Rose

Venez partager une soirée conviviale placée sous le signe de la musique et de la danse !

– 20h-21h Répétition ouverte de danse country avec Far West Leader. Débutants ou confirmés, tout le monde est le bienvenu pour découvrir ou perfectionner ses pas.

– 21h-22h Place au chant avec la chorale Les Copains d’abord. Une heure d’interprétation collective, ouverte à toutes et tous, pour le plaisir de chanter ensemble.

Une soirée accessible à tous, idéale pour s’initier, se détendre et passer un bon moment en musique. .

Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 50

