Soirée country et chant Route de Fourges Gasny
Soirée country et chant Route de Fourges Gasny lundi 6 octobre 2025.
Soirée country et chant
Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny Eure
Début : 2025-10-06 20:00:00
fin : 2025-10-06 21:00:00
2025-10-06
Les Copains d’abord & Far West Leaderse mobilisent pour Octobre Rose
Venez partager une soirée conviviale placée sous le signe de la musique et de la danse !
– 20h-21h Répétition ouverte de danse country avec Far West Leader. Débutants ou confirmés, tout le monde est le bienvenu pour découvrir ou perfectionner ses pas.
– 21h-22h Place au chant avec la chorale Les Copains d’abord. Une heure d’interprétation collective, ouverte à toutes et tous, pour le plaisir de chanter ensemble.
Une soirée accessible à tous, idéale pour s’initier, se détendre et passer un bon moment en musique. .
Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 50
