Soirée country Salle culturelle La Source Évaux-les-Bains
Soirée country Salle culturelle La Source Évaux-les-Bains samedi 11 avril 2026.
Soirée country
Salle culturelle La Source 4 Faubourg Saint Bonnet Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Initiation danse country gratuite dès 18h avec Country Valley Dancer
Repas dansant et musique live. .
Salle culturelle La Source 4 Faubourg Saint Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 92 72 57 cacouledesource.evaux@gmail.com
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English : Soirée country
L’événement Soirée country Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par Creuse Confluence Tourisme