Soirée country Salle culturelle La Source Évaux-les-Bains

Soirée country

Salle culturelle La Source 4 Faubourg Saint Bonnet Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Initiation danse country gratuite dès 18h avec Country Valley Dancer

Repas dansant et musique live. .

Salle culturelle La Source 4 Faubourg Saint Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 92 72 57 cacouledesource.evaux@gmail.com

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English : Soirée country

L’événement Soirée country Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par Creuse Confluence Tourisme