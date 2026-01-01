Soirée Country-Folk à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Soirée Country-Folk à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Avec Kyrie Kristmanson & Marshall Burns.

La chanteuse franco-canadienne invite Marshall, star canadienne de la country, pour une chevauchée aux accents folk. Murder ballads, cowboy songs et outlaw music côtoient leurs propres compositions sous forme d’un dialogue décalé avec les fantômes du Far-West !

Participation libre.

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

English : Soirée Country-Folk à l’Escarbille

