Soirée country Bains les Bains La Vôge-les-Bains

Soirée country Bains les Bains La Vôge-les-Bains samedi 26 juillet 2025.

Soirée country

Bains les Bains 31 Rue des Creuses La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-26 19:00:00

fin : 2025-07-26 23:00:00

Date(s) :

2025-07-26

Soirée country.

Le camping se mets à l’heure Américaine pour une soirée dédiée à la danse country.

Venez faire, apprendre, les bases de pas de la country le 26 juillet à partir de 19h au camping.

Pas de réservation, ouvert à tous, repas possible.Tout public

0 .

Bains les Bains 31 Rue des Creuses La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 76 50 78 39

English :

Country night.

The campsite goes American for an evening dedicated to country dancing.

Come and learn the basics of country dancing on July 26 from 7pm at the campsite.

No reservation required, open to all, with meals available.

German :

Country-Abend.

Der Campingplatz steht ganz im Zeichen der Amerikaner und bietet einen Abend, der dem Country-Tanz gewidmet ist.

Kommen Sie am 26. Juli ab 19 Uhr auf den Campingplatz, um die Grundschritte des Country-Tanzes zu erlernen.

Keine Reservierung, offen für alle, Essen möglich.

Italiano :

Serata country.

Il campeggio diventa americano per una serata dedicata al ballo country.

Venite a imparare le basi del ballo country il 26 luglio dalle 19.00 presso il campeggio.

Non è necessaria la prenotazione, è aperta a tutti e il pasto è disponibile.

Espanol :

Noche de campo.

El camping se vuelve americano con una velada dedicada al baile country.

Ven a aprender las bases del baile country el 26 de julio a partir de las 19.00 h en el camping.

Sin reserva previa, abierto a todos, con comida incluida.

L’événement Soirée country La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-19 par OT EPINAL ET SA REGION