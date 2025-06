Soirée Country La Guinguette à Hector Lacquy 27 juin 2025 20:00

Landes

Soirée Country La Guinguette à Hector 1725 route de Pillehardit Lacquy Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 20:00:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Les cowboys du COYOTE DANCERS débarquent à la Guinguette à Hector avec leurs Tiag et leurs Stetson pour une grande soirée Country durant laquelle vous pourrez vous initier à la danse country et passer une soirée aux states.

La Guinguette à Hector 1725 route de Pillehardit

Lacquy 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 45 23 09

English : Soirée Country

The COYOTE DANCERS cowboys are coming to La Guinguette à Hector with their Tiag and Stetson for a great Country evening, during which you can learn to country dance and spend an evening in the States.

German : Soirée Country

Die Cowboys der COYOTE DANCERS kommen mit ihren Tiag und Stetson in die Guinguette à Hector für einen großen Country-Abend, bei dem Sie sich in den Country-Tanz einführen lassen und einen Abend wie in den Staaten verbringen können.

Italiano :

I cowboy COYOTE DANCERS arrivano alla Guinguette à Hector con i loro tiggì e stetson per una grande serata country, dove potrete imparare a ballare il country e trascorrere una serata negli Stati Uniti.

Espanol : Soirée Country

Los vaqueros COYOTE DANCERS vienen a la Guinguette à Hector con sus Tiags y Stetsons para una gran noche Country, donde podrás aprender a bailar country y pasar una velada en Estados Unidos.

