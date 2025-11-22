Soirée Country Foyer Rural Lacquy
Soirée Country Foyer Rural Lacquy samedi 22 novembre 2025.
Soirée Country
Foyer Rural 21 Chemin de l’Armagnac Lacquy Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Chaussez vos Tiag et arborez votre Stetson pour une grande soirée Country durant laquelle vous pourrez vous régaler d’un repas aux accents texans !
Inscriptions au repas jusqu’au 18 Novembre.
Foyer Rural 21 Chemin de l’Armagnac Lacquy 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 13 13 97
English : Soirée Country
Put on your Tiag and put on your Stetson for a great Country evening featuring a Texas-style meal!
Registration for the meal is open until November 18.
German : Soirée Country
Ziehen Sie Ihre Tiags an und tragen Sie Ihren Stetson für einen großen Country-Abend, an dem Sie ein texanisch angehauchtes Essen genießen können!
Anmeldungen für das Essen bis zum 18. November.
Italiano :
Indossate il vostro Tiag e il vostro Stetson per una grande serata Country durante la quale potrete gustare un pasto dal sapore texano!
Le iscrizioni al pranzo si chiudono il 18 novembre.
Espanol : Soirée Country
¡Ponte tu Tiag y ponte tu Stetson para una gran velada Country durante la cual podrás disfrutar de una comida con sabor tejano!
La inscripción para la comida se cierra el 18 de noviembre.
L’événement Soirée Country Lacquy a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Landes d’Armagnac