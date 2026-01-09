Soirée Country La Guinguette à Hector Lacquy

Soirée Country

La Guinguette à Hector 1725 Route de Pillelardit Lacquy Landes

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Chaussez vos Tiag et arborez votre Stetson pour une grande soirée Country durant laquelle vous pourrez d’abord vous initier aux danses de 20h à 21h avant de prendre place sur la piste pour une soirée danse jusqu’au petit matin !

Chaussez vos Tiag et arborez votre Stetson pour une grande soirée Country durant laquelle vous pourrez d’abord vous initier aux danses de 20h à 21h avant de prendre place sur la piste pour une soirée danse jusqu’au petit matin ! .

La Guinguette à Hector 1725 Route de Pillelardit Lacquy 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 57 96 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Country

Put on your Tiag and put on your Stetson for a great Country evening featuring a Texas-style meal!

Registration for the meal is open until November 18.

L’événement Soirée Country Lacquy a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Landes d’Armagnac