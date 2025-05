Soirée Country – Lignac, 17 mai 2025 19:00, Lignac.

Indre

Soirée Country Rue de la Poste Lignac Indre

Tarif : 15 15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

L’association Humani Pattes propose une soiréecountry avec l’associuation Texas Country de Lignac.

Ambiance Country assurée! démonstration et initiation à la danse country animée par le club Texas Country. Repas type States. 1515 EUR.

Rue de la Poste

Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 7 49 62 21 08

English :

The CoudaCouda association, in partnership with Familles rurales Lignac Tilly, is organizing a storytelling and musical walk during which it will present its collective art trail project.

German :

Der Verein CoudaCouda organisiert in Zusammenarbeit mit Familles rurales Lignac Tilly einen Märchen- und Musikspaziergang, bei dem er sein Projekt eines kollektiven Kunstpfades vorstellen wird.

Italiano :

L’associazione CoudaCouda, in collaborazione con Familles rurales Lignac Tilly, organizza una passeggiata narrativa e musicale durante la quale presenterà il suo progetto di percorso artistico collettivo.

Espanol :

La asociación CoudaCouda, en colaboración con Familles rurales Lignac Tilly, organiza un paseo cuentacuentos y musical durante el cual presentará su proyecto de sendero artístico colectivo.

L’événement Soirée Country Lignac a été mis à jour le 2025-05-06 par Destination Brenne