Soirée Country Molsheim

Soirée Country Molsheim samedi 16 août 2025.

Soirée Country

11 avenue de la Gare Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-08-16 18:00:00

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Ambiance country assurée par Texas Sidestep, buvette et petite restauration.

Plongez dans l’ambiance Country, avec l’orchestre « Texas Sidestep » et le chorégraphe professionnel Sicilien Giuseppe Scacianocce.

Buvette et petite restauration .

11 avenue de la Gare Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 82 37 64 comfete.molsheim@orange.fr

English :

Country music by Texas Sidestep, refreshments and snacks.

German :

Country-Atmosphäre von Texas Sidestep, Getränke und kleine Snacks.

Italiano :

Musica country dei Texas Sidestep, rinfresco e spuntini.

Espanol :

Música country a cargo de Texas Sidestep, refrescos y aperitivos.

L’événement Soirée Country Molsheim a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig