SOIRÉE COUNTRY MUSIC & DANCE Ortaffa samedi 9 août 2025.

Place du 8 Mai 1945 Ortaffa Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-09 17:00:00

fin : 2025-08-09 23:00:00

2025-08-09

Venez danser au rythme du Far West avec Sophie et le club Easy Country, accompagnés de plusieurs clubs invités !

Animations et danses country toute la soirée

Sessions d’initiation pour débutants

Restauration sur place grillades (saucisses, roustes, merguez)

Buvette et ambiance conviviale garanties.

Place du 8 Mai 1945 Ortaffa 66560 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 17 08

English :

Come and dance to the rhythm of the Far West with Sophie and the Easy Country club, accompanied by several guest clubs!

Entertainment and country dancing all evening long

Introductory sessions for beginners

On-site catering: grills (sausages, roustes, merguez)

Refreshment bar and friendly atmosphere guaranteed.

German :

Tanzen Sie im Rhythmus des Wilden Westens mit Sophie und dem Easy Country Club, begleitet von mehreren eingeladenen Clubs!

Animationen und Countrytänze den ganzen Abend lang

Einführungsveranstaltungen für Anfänger

Verpflegung vor Ort: Grillspezialitäten (Würstchen, Rotweine, Merguez)

Getränke und eine gesellige Atmosphäre sind garantiert.

Italiano :

Venite a ballare al ritmo del Far West con Sophie e l’Easy Country club, accompagnati da diversi club ospiti!

Intrattenimento e balli country per tutta la sera

Sessioni introduttive per i principianti

Ristorazione in loco: grigliate (salsicce, roustes, merguez)

Rinfresco e atmosfera amichevole garantiti.

Espanol :

Ven a bailar al ritmo del Lejano Oeste con Sophie y el club Easy Country, ¡acompañados por varios clubes invitados!

Entretenimiento y baile country durante toda la velada

Sesiones de iniciación para principiantes

Restauración in situ: parrilladas (salchichas, roustes, merguez)

Refrescos y ambiente agradable garantizados.

