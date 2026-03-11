Soirée Country Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax
Soirée Country Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax samedi 28 mars 2026.
Soirée Country
Salle Félix Arnaudin 30 rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Repas animé par l’association Danse Country ASPTT. Puis spectacle de danses country et initiation
Bar avec Tapas toute la soirée.
Repas sur réservation avant le 23 mars.
Menu travers de porc et pommes de terre grenailles ou fish & chips, cheesecake en dessert
Soirée caritative au profit de l’école Jules Barrouillet de Saint-Paul-lès-Dax .
Salle Félix Arnaudin 30 rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 88 76 62 helene.fauriac@gmail.com
