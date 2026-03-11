Soirée Country Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax

Soirée Country

Salle Félix Arnaudin 30 rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-28

Repas animé par l’association Danse Country ASPTT. Puis spectacle de danses country et initiation

Bar avec Tapas toute la soirée.

Repas sur réservation avant le 23 mars.

Menu travers de porc et pommes de terre grenailles ou fish & chips, cheesecake en dessert

Soirée caritative au profit de l’école Jules Barrouillet de Saint-Paul-lès-Dax .

Salle Félix Arnaudin 30 rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 88 76 62 helene.fauriac@gmail.com

