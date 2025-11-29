Soirée Country Vendœuvres

Soirée Country Vendœuvres samedi 29 novembre 2025.

Soirée Country

Rue Grande Vendœuvres Indre

Le Brenne’s Country propose Soirée country.

Soirée animée par le Brenne’s Country Club, au programme danses vintage et animation. Buvette et restauration sur place. .

Rue Grande Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 22 34 46 54

English :

Brenne’s Country offers a country evening.

German :

Brenne’s Country bietet Country-Abend.

Italiano :

Brenne’s Country offre una serata country.

Espanol :

Brenne’s Country ofrece una velada campestre.

