Soirée Country Vendœuvres
Soirée Country Vendœuvres samedi 29 novembre 2025.
Soirée Country
Rue Grande Vendœuvres Indre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 19:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Le Brenne’s Country propose Soirée country.
Soirée animée par le Brenne’s Country Club, au programme danses vintage et animation. Buvette et restauration sur place. .
Rue Grande Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 22 34 46 54
English :
Brenne’s Country offers a country evening.
German :
Brenne’s Country bietet Country-Abend.
Italiano :
Brenne’s Country offre una serata country.
Espanol :
Brenne’s Country ofrece una velada campestre.
