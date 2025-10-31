Soirée country Salle des Fêtes Bel Air Viennay

Soirée country Salle des Fêtes Bel Air Viennay vendredi 31 octobre 2025.

Salle des Fêtes Bel Air 4 Rue de Bel-Air Viennay Deux-Sèvres

Initiation à la Country par l’association Eldorado Country Dance.

Organisé par le Centre Socio-culturel l’Arpentèle de Châtillon-sur-Thouet. .

Salle des Fêtes Bel Air 4 Rue de Bel-Air Viennay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org

