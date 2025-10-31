Soirée country Salle des Fêtes Bel Air Viennay
Soirée country Salle des Fêtes Bel Air Viennay vendredi 31 octobre 2025.
Soirée country
Salle des Fêtes Bel Air 4 Rue de Bel-Air Viennay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Initiation à la Country par l’association Eldorado Country Dance.
Organisé par le Centre Socio-culturel l’Arpentèle de Châtillon-sur-Thouet. .
Salle des Fêtes Bel Air 4 Rue de Bel-Air Viennay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org
English : Soirée country
German : Soirée country
Italiano :
Espanol : Soirée country
L’événement Soirée country Viennay a été mis à jour le 2025-10-16 par CC Parthenay Gâtine