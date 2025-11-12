SOIRÉE coup de cœur du spectateur LA REINE MARGOT Dole
Cinéma Majestic Dole Jura
Tarif : 6.9 – 6.9 – EUR
Début : 2025-11-12
COUP DE CŒUR DU SPECTATEUR présenté par Bruno Lonchampt
Ce créneau de programmation vous offre la possibilité de proposer et présenter un film qui vous est précieux et que vous rêvez de voir projeté sur grand écran pour le partager avec d’autres spectateurs… .
Cinéma Majestic Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35 communication@mjcdole.com
English : SOIRÉE coup de cœur du spectateur LA REINE MARGOT
German : SOIRÉE coup de cœur du spectateur LA REINE MARGOT
