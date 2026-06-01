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Soirée coupe du monde Sainte-Eulalie-de-Cernon

Soirée coupe du monde Sainte-Eulalie-de-Cernon

Soirée coupe du monde Sainte-Eulalie-de-Cernon mardi 16 juin 2026.

Adresse : Chemin de Millau

Ville : 12230 Sainte-Eulalie-de-Cernon

Département : Aveyron

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Tarif :

Sainte-Eulalie-de-Cernon

Soirée coupe du monde

Chemin de Millau Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-16
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

La Ruée vers l’Art & le Plaça Bar Tabac vous donnent rendez-vous pour une grande soirée foot !
Diffusion du match France Sénégal à 21h00
Buvette & restauration sur place dès 19h30
Venez vivre le match dans une ambiance conviviale et festive
A la salle des fêtes   .

Chemin de Millau Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 96 46  placabartabac@gmail.com

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English :

La Ruée vers l?Art & Plaça Bar Tabac invite you to a great soccer evening!

L’événement Soirée coupe du monde Sainte-Eulalie-de-Cernon a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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