Sainte-Eulalie-de-Cernon

Soirée coupe du monde

Chemin de Millau Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

La Ruée vers l’Art & le Plaça Bar Tabac vous donnent rendez-vous pour une grande soirée foot !

Diffusion du match France Sénégal à 21h00

Buvette & restauration sur place dès 19h30

Venez vivre le match dans une ambiance conviviale et festive

A la salle des fêtes .

Chemin de Millau Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 96 46 placabartabac@gmail.com

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English :

La Ruée vers l?Art & Plaça Bar Tabac invite you to a great soccer evening!

L’événement Soirée coupe du monde Sainte-Eulalie-de-Cernon a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)