Soirée coupe du monde Sainte-Eulalie-de-Cernon
Soirée coupe du monde Sainte-Eulalie-de-Cernon mardi 16 juin 2026.
Sainte-Eulalie-de-Cernon
Soirée coupe du monde
Chemin de Millau Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-16
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
La Ruée vers l’Art & le Plaça Bar Tabac vous donnent rendez-vous pour une grande soirée foot !
Diffusion du match France Sénégal à 21h00
Buvette & restauration sur place dès 19h30
Venez vivre le match dans une ambiance conviviale et festive
A la salle des fêtes .
Chemin de Millau Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 96 46 placabartabac@gmail.com
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English :
La Ruée vers l?Art & Plaça Bar Tabac invite you to a great soccer evening!
L’événement Soirée coupe du monde Sainte-Eulalie-de-Cernon a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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