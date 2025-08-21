Soirée coups de cœur de l’été Librairie Vesoul
Soirée coups de cœur de l’été
Librairie 3 Rue d’Alsace-Lorraine Vesoul Haute-Saône
Début : 2025-08-21 20:00:00
fin : 2025-08-21
2025-08-21
Apportez votre livre « coup de coeur de l’été » à partager.
Sélectionnez une citation à noter sur le bandeau du livre.
Et venez souffler la 1ère bougie de la librairie ! .
