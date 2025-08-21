Soirée coups de cœur de l’été Librairie Vesoul

Soirée coups de cœur de l’été Librairie Vesoul jeudi 21 août 2025.

Soirée coups de cœur de l’été

Librairie 3 Rue d’Alsace-Lorraine Vesoul Haute-Saône

Début : 2025-08-21 20:00:00

fin : 2025-08-21

2025-08-21

Apportez votre livre « coup de coeur de l’été » à partager.

Sélectionnez une citation à noter sur le bandeau du livre.

Et venez souffler la 1ère bougie de la librairie ! .

+33 6 77 33 98 25 aucoeurdelettres@orange.fr

