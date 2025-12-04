SOIRÉE COUPS DE COEUR HACHETTE DES VINS 2026 Lattes

SOIRÉE COUPS DE COEUR HACHETTE DES VINS 2026

Retrouvez dans la grande salle de la Maison des Vins du Languedoc, les vignerons qui ont reçu un coup de Coeur par le Guide Hachette des Vins 2026.

La Maison des Vins du Languedoc vous donne rendez-vous le jeudi 4 décembre 2025 pour une découverte de nos appellations, de nos terroirs à travers des dégustations dans une ambiance festive !

Nous vous proposons de découvrir les vins du Languedoc qui ont été primés en recevant un coup de coeur au Guide Hachette 2026.

TARIFS

7 € Entrée donnant accès à la dégustation des vins présents + prêt d’un verre à dégustation( à rendre à la sortie)

Enfants GRATUIT jusqu’à 17 ans (Entrée simple, sans dégustation, sans réservation).

RESTAURATION

Restauration sur place (payant, non compris dans le tarif d’entrée):

Planches, tapas, plats chauds, gourmandises etc…

BAR A VINS

Possibilité d’acheter des vins

La Boutique de la Maison des vins du Languedoc sera ouverte.

PASSERELLE PIETONS/VELOS

La passerelle piétons au dessus de l’A709 est de nouveau praticable pour venir sans voiture depuis le centre de Montpellier .

En Bus arrêt 11 (arrêt Saporta).

ATTENTION ANIMAUX INTERDITS

Sur réservation .

Mas de Saporta Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 06 04 44 contact@languedoc-aoc.com

English :

In the main hall of the Maison des Vins du Languedoc, meet the winemakers who received a Coup de Coeur from the Guide Hachette des Vins 2026.

The Maison des Vins du Languedoc invites you to join us on Thursday, December 4, 2025 for a festive tasting of our appellations and terroirs!

