Soirée coups de coeur Montournais mardi 25 novembre 2025.

16 Rue du Bocage Montournais Vendée

Début : 2025-11-25 20:00:00

fin : 2025-11-25 22:00:00

2025-11-25

Venez partager votre coup de coeur lecture avec d’autres lecteurs, autour d’un moment convivial.

Pour les adultes. Sur inscription sur place ou sur biblio.montournais@paysdepouzauges.fr .

16 Rue du Bocage Montournais 85700 Vendée Pays de la Loire

English :

Soirée coups de coeur

German :

Abend mit Lieblingsstücken

Italiano :

Serate preferite

Espanol :

Veladas favoritas

