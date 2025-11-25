Soirée coups de coeur Montournais
mardi 25 novembre 2025.
16 Rue du Bocage Montournais Vendée
Tarif : – –
Début : 2025-11-25 20:00:00
fin : 2025-11-25 22:00:00
2025-11-25
Venez partager votre coup de coeur lecture avec d’autres lecteurs, autour d’un moment convivial.
Pour les adultes. Sur inscription sur place ou sur biblio.montournais@paysdepouzauges.fr .
16 Rue du Bocage Montournais 85700 Vendée Pays de la Loire
