Soirée court-métrage La Salvetat-Peyralès

Dans le cadre de la fête nationale du court métrage, venez découvrir et célébrer le format du court métrage, d’une exceptionnelle vitalité. Participation libre.
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com
English :
As part of the national short film festival, come and discover and celebrate the exceptionally vital short film format. Free admission.
