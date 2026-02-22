Soirée court-métrage

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Dans le cadre de la fête nationale du court métrage, venez découvrir et célébrer le format du court métrage, d’une exceptionnelle vitalité. Participation libre.

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com

English :

As part of the national short film festival, come and discover and celebrate the exceptionally vital short film format. Free admission.

