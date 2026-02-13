Soirée courts métrages avec ESBAN, Le Sémaphore, Nîmes

Soirée courts métrages avec ESBAN Le Sémaphore Nîmes

Soirée courts métrages avec ESBAN, Le Sémaphore, Nîmes jeudi 19 février 2026.

Soirée courts métrages avec ESBAN Jeudi 19 février, 20h30 Le Sémaphore Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-19T20:30:00+01:00 – 2026-02-19T23:30:00+01:00
Fin : 2026-02-19T20:30:00+01:00 – 2026-02-19T23:30:00+01:00

Soirée courts métrages ESBAN

Le Sémaphore 25, rue Porte-de-France, Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://achat.cinema-semaphore.fr/reserver/F634278/D1771529400/VF/265124/ »}]
Séance unique Le Sémaphore Soirée courts métrages avec ESBAN