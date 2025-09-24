Soirée courts-métrages avec la Cité du Film Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

La Cité du Film, association dont la mission est de fédérer et promouvoir la filière audiovisuelle sarthoise, propose une projection au cinéma Les Cinéastes de 3 courts-métrages tournés en Sarthe Tra(c)quée, Juste là et Le chien perché. Un temps d’échange sera proposé à l’issu de la projection.

– Tra(c)quée réalisé par Armelle Deutsch

– Juste là réalisé par Hélène Bougy, produit par Because the night

– Le chien perché réalisé par Alice et Rose Philippon, produit par Les Films Norfolk

Un temps d’échange sera proposé à l’issu de la projection. .

English :

La Cité du Film, an association whose mission is to federate and promote the Sarthe audiovisual industry, is offering a screening at Les Cinéastes of 3 short films shot in the Sarthe region: Tra(c)quée, Juste là and Le chien perché. A discussion will follow the screening.

German :

Die Cité du Film, ein Verein, der die audiovisuelle Branche in der Region Sarthe vereint und fördert, zeigt im Kino Les Cinéastes drei Kurzfilme, die in der Region Sarthe gedreht wurden: Tra(c)quée, Juste là und Le chien perché. Im Anschluss an die Vorführung besteht die Möglichkeit, sich über die Filme auszutauschen.

Italiano :

La Cité du Film, associazione che ha come missione la federazione e la promozione dell’industria audiovisiva della Sarthe, propone la proiezione presso Les Cinéastes di 3 cortometraggi girati nella Sarthe: Tra(c)quée, Juste là e Le chien perché. Dopo la proiezione si terrà un dibattito.

Espanol :

La Cité du Film, asociación cuya misión es federar y promover la industria audiovisual en Sarthe, ofrece una proyección en Les Cinéastes de 3 cortometrajes rodados en Sarthe: Tra(c)quée, Juste là y Le chien perché. Tras la proyección habrá un debate.

