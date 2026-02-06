SOIREE COURTS METRAGES CESAR 2026 La Réole
Place de la Libération La Réole Gironde
Début : 2026-02-23
fin : 2026-02-26
2026-02-23 2026-02-26
Cette année encore, vous trouverez les deux programmes complant les courts métrages sélectionnés aux César 2026.
10 films seront projetés en deux séances d’environ 2 heures chacune ( 4 fictions, 3 animations et 3 documentaires) .
Place de la Libération La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 78 44 98 ceclecinemarex@gmail.com
