SOIREE COURTS METRAGES CESAR 2026

Place de la Libération La Réole Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-23 2026-02-26

Cette année encore, vous trouverez les deux programmes complant les courts métrages sélectionnés aux César 2026.

10 films seront projetés en deux séances d’environ 2 heures chacune ( 4 fictions, 3 animations et 3 documentaires) .

Place de la Libération La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 78 44 98 ceclecinemarex@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SOIREE COURTS METRAGES CESAR 2026

L’événement SOIREE COURTS METRAGES CESAR 2026 La Réole a été mis à jour le 2026-02-02 par OT de l’Entre-deux-Mers