SOIRÉE COURTS MÉTRAGES CÉSAR Grenade

SOIRÉE COURTS MÉTRAGES CÉSAR

L’ENTRACT Grenade Haute-Garonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-17

Le Cinéma L’Entract’ vous ouvre ses portes pour une soirée dédiée à la découverte du court métrage, dans une ambiance conviviale et festive.

Au programme Soirée Courts métrages César. Découvrez les courts métrages nominés et votez pour votre film préféré. Séance de 2 heures. 4 euros l’entrée.

Pourquoi venir ?

Parce que le court métrage, c’est un condensé d’émotions et de créativité. Que vous soyez en famille, entre amis ou même en solo, c’est l’occasion parfaite de vivre une expérience unique. 4 .

L’ENTRACT Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 62 34 contact@grenadecinema.fr

English :

The Cinéma L?Entract? opens its doors to you for an evening dedicated to the discovery of short films, in a friendly and festive atmosphere.

