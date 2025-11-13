Soirée courts-métrages, en collaboration avec Ẅ XOOL Festival Galerie du Montparnasse Paris

Le 13 novembre, participez à la soirée de projection de courts-métrages organisée en collaboration avec Ẅ XOOL Festival, le Ciné-festival afroféministe dédié aux réalisateur·ices afrodescendant·es Noir·e.

Cette soirée de projection débutera avec le documentaire « Ma vie est ici » (Clara Jeany, 2024) récompensé par le Prix du public Première fenêtre Cinéma du réel 2025.

Elle se poursuivra avec la sélection de courts-métrages du Ẅ XOOL Festival. Cette sélection, qui sera annoncée à l’approche de la soirée sur les réseaux sociaux, finira par un échange avec le public et une présentation des prochains projets du Ẅ XOOL Festival.

Soirée courts-métrages, en collaboration avec Ẅ XOOL Festival

Le jeudi 13 novembre 2025

de 19h00 à 22h30

gratuit Public adultes.

Galerie du Montparnasse 55 rue de Montparnasse 75014 Paris