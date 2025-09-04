SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES Mende
SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES Mende mardi 24 mars 2026.
SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES
Début : 2026-03-24 20:15:00
Titres surprises, à découvrir le jour de la séance !
Dans le cadre de la Fête du court-métrage
Projection organisée par le Ciné-Club Mendois dans le cadre de la saison 2025/2026
Boulevard Lucien Arnault Mende 48000 Lozère Occitanie +33 044940110 contact@splcoeurlozere.fr
English :
Surprise titles, to be discovered on the day of screening!
As part of the Short Film Festival
Screening organized by the Ciné-Club Mendois as part of the 2025/2026 season
German :
Überraschungstitel, die am Tag der Vorführung zu entdecken sind!
Im Rahmen der Fête du court-métrage
Vorführung organisiert vom Ciné-Club Mendois im Rahmen der Saison 2025/2026
Italiano :
Titoli a sorpresa, da scoprire il giorno della proiezione!
Nell’ambito del Festival del cortometraggio
Proiezione organizzata dal Ciné-Club Mendois nell’ambito della stagione 2025/2026
Espanol :
Títulos sorpresa, ¡a descubrir el día de la proyección!
En el marco del Festival de Cortometrajes
Proyección organizada por el Ciné-Club Mendois en el marco de la temporada 2025/2026
