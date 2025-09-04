SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES Mende

SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES Mende mardi 24 mars 2026.

SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES

Boulevard Lucien Arnault Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 20:15:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Titres surprises, à découvrir le jour de la séance !

Dans le cadre de la Fête du court-métrage

Projection organisée par le Ciné-Club Mendois dans le cadre de la saison 2025/2026

Boulevard Lucien Arnault Mende 48000 Lozère Occitanie +33 044940110 contact@splcoeurlozere.fr

English :

Surprise titles, to be discovered on the day of screening!

As part of the Short Film Festival

Screening organized by the Ciné-Club Mendois as part of the 2025/2026 season

German :

Überraschungstitel, die am Tag der Vorführung zu entdecken sind!

Im Rahmen der Fête du court-métrage

Vorführung organisiert vom Ciné-Club Mendois im Rahmen der Saison 2025/2026

Italiano :

Titoli a sorpresa, da scoprire il giorno della proiezione!

Nell’ambito del Festival del cortometraggio

Proiezione organizzata dal Ciné-Club Mendois nell’ambito della stagione 2025/2026

Espanol :

Títulos sorpresa, ¡a descubrir el día de la proyección!

En el marco del Festival de Cortometrajes

Proyección organizada por el Ciné-Club Mendois en el marco de la temporada 2025/2026

