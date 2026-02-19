Soirée couscous à emporter Stade de Foot Fours

Soirée couscous à emporter

Stade de Foot 3 le Chêne béni Fours Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:30:00

fin : 2026-03-28 21:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Le Football club de Fours organise une soirée couscous à emporter au stade de foot de 18h à 21h le samedi 28 mars 2026. 15€/portion. Buvette sur place. Réservations jusqu’au 15 mars. Infos et réservations auprès de Jessy 07 65 52 99 83. .

Stade de Foot 3 le Chêne béni Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 65 52 99 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée couscous à emporter

L’événement Soirée couscous à emporter Fours a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Rives du Morvan